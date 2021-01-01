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إسرائيل تتوعد الأسرى الستة بالسجن سنوات طويلة

السبت 11 سبتمبر 2021 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تتوعد الأسرى الستة بالسجن سنوات طويلة



القدس المحتلة / سما /

توّعد نائب وزير الأمن الإسرائيلي ألون شوستر، الأسرى الستة الذين نجحوا بالفرار من سجن جلبوع، بالسجن سنوات طويلة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تصريحات شوستر، اليوم السبت وقوله: "سنلقي القبض على باقي الأسرى الستة، سنعيدهم إلى السجن ليقضوا فيه سنوات طويلة تنتظرهم".

واعتقلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فجر اليوم السبت الأسير زكريا الزبيدي والأسير محمد العارضة قرب بلدة الشبلي في منطقة الجليل الأسفل وذلك بعد عدة أيام من فرار 6 أسرى من سجن جلبوع. وقبلها بساعات محمود العارضة ويعقوب قادري.

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