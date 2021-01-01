مصادر تكشف موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر سبتمبر 2021

غزة / سما /

كشفت مصادر دبلوماسية موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر سبتمبر 2021 لنحو 100 ألف أسرة متعففة من سكان قطاع غزة.

ووفقًا للمصادر الدبلوماسية فإن صرف المنحة عبر برنامج المساعدات الانسانية النقدية الذي تنفذه الأمم المتحدة بتمويل من دولة قطر سيبدأ منتصف الشهر الجاري، مؤكدة اقتراب انتهاء كافة الترتيبات الفنية المتعلقة بعملية الصرف.

وذكر المصدر إلى أن عملية صرف المنحة ستكون من خلال 700 نقطة منتشرة في قطاع غزة علمًا أن الصرف سيكون بعملة الشيكل الإسرائيلي وليس بالدولار الأمريكي.

وبين أن المستفيدين من المنحة القطرية ستصلهم رسائل عبر هواتفهم المحمولة توضح لهم مكان استلام المنحة وتفاصيلها.

يُشار إلى أن السفير محمد العمادي وقع مذكرة تفاهم بين اللجنة القطرية والامم المتحدة لصرف المنحة القطرية مبينًا أن المذكرة تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات الانسانية النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المتعففة في قطاع غزة.