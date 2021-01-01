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غزة : 9 حالات وفاة و 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت 11 سبتمبر 2021 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : 9 حالات وفاة و 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية



غزة / سما /


أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل 9 حالات وفاة و1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة عقب إجراء 3017 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وسجلت الصحة في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، تعافي 900 حالة جديدة من مصابي الفيروس التاجي.
وذكرت أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 145186، بينما بلغ إجمالي الحالات النشطة 19768، وإجمالي المتعافين 124209حالة.
وبينت الصحة أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 1209 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 389، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 237 حالة.
وبشأن الطعومات، نبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 579570 جرعة، بينما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 348349.

#الصحة بغزة #فيروس كورونا

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