طالع.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

غزة / سما /

شرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن والوطني آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 12/9/2021.

وأوضحت الهيئة ان السفر مخصص للحافلة الأولى + الثانية حتى الرقم (100) من كشف رقم (2021/30(، مطالبة المسافرين التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت للمسافرين ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رابط كشف (2021/30):

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط https://daleel.moi.gov.ps