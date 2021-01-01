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ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

السبت 11 سبتمبر 2021 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل ستة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأفاد المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه ، بأن الأسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة من أوجاع، ونقص في الوزن وكمية الأملاح والسوائل بالجسم، وإعياء وانهاك شديدين، مشيرا الى أن الهيئة تقدمت بعدة التماسات من أجل السماح لمحامي الهيئة بزيارتهم، دون استجابة لهذه المطالب.

والأسرى المضربين هم: كايد الفسفوس مضرب منذ 59 يوما، ومقداد القواسمة مضرب منذ 52 يوما، وعلاء الأعرج مضرب منذ 34 يوما، ورايق بشارات مضرب منذ 21 يوما، وهشام أبو هواش مضرب منذ 26 يوما، وشادي أبو عكر مضرب منذ 18 يوما.

#الاعتقال الاداري

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