رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، اعتقال الاحتلال أسيرين من الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع، وهما: محمود عارضة ويعقوب قادري.

كما عنونت الصحف استشهاد الطبيب المقدسي حازم الجولاني برصاص قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بجروح خلال مواجهات في مناطق متفرقة بالضفة.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- استشهاد الطبيب حازم الجولاني في القدس.. تسجيل مصور: شرطي احتلالي أطلق النار على الطبيب وتركه ينزف تحت قدمه

- الاحتلال يعلن اعتقال اثنين من أسرى "جلبوع" ويقتحم سجن "عسقلان"

- "فتح" تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسيرين العارضة وقادري

- الرئيس يعزي بوفاة رئيس بلدية الرام الأسبق سرحان السلايمة

- الرئيس يهنئ عون وميقاتي وبري والشعب اللبناني بتشكيل الحكومة الجديدة

- محللون اسرائيليون: "الشاباك" أخفق ومصلحة السجون بتعجرف أمني ينخرها الفساد

- حطموا 3 مركبات في الخليل تعود لعائلة الرازم.. مستوطنون يطلقون الرصاص صوب 3 فتية قرب مدخل الرام ومنزل بالخليل

- قيادية نرويجية: ندعم مقاطعة الاحتلال ويجب الاعتراف بدولة فلسطين

- برلمان ولاية كاليفورنيا يقر تدريس منهاج يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري

"الأيام":

- الاحتلال يعتقل المحررين العارضة والقادري في الناصرة وسط تواصل حملات المداهمة للقرى العربية بالداخل

- الفصائل تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسيرين العارضة والقادري

- الاحتلال يعدم طبيبا مقدسيا على أبواب "الأقصى"

- اعتقالات لأفراد من عائلات منفذي "الهروب العظيم" وعشرات الإصابات خلال مواجهات في عدة محافظات

- وقفة تضامنية مع الأسرى في باحات المسجد الأقصى

- مصر تتعهد بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته على الأسرى في السجون

- غزة: تواصل إطلاق بالونات تضامنًا مع الأسرى وحريق جديد في "أشكول"

- الفاتيكان يرفض انتقادات إسرائيلية حول تصريحات للبابا

- الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 31 مبنى للفلسطينيين خلال أسبوعين

"القدس":

- الاحتلال يعلن اعتقال اثنين من أسرى "نفق الحرية" في الناصرة

- استشهاد طبيب في القدس وعشرات الجرحى خلال مواجهات ومسيرات عمت أنحاء الوطن دعما للأسرى

- إصابة العشرات من المعتقلين خلال مواجهات مع قوات القمع في السجون

- 50 ألفا أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم القيود الإسرائيلية

- قائد "فتح" في جنين: جاهزون لمعركة جديدة بكل الأثمان

- الأردن: الانتهاكات الإسرائيلية تطال جثامين الشهداء والأموات في القدس

- تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد عام من الفراغ

- المالكي: مشاريع القرارات الفلسطينية تم اعتمادها بالإجماع من وزراء الخارجية العرب

- 5 وفيات و2311 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع

- مشروع قانون اسرائيلي عنصري لتشديد الظروف الإعتقالية

- نشطاء يطلقون حملة لمقاطعة "السوق الحرة الأميركية" بسبب دعمها للاستيطان