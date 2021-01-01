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فتح : اعادة اعتقال اسرى نفق الحرية لا يقلل من بطولة ما قاموا به وهزيمتهم للمنظومة الامنية للاحتلال

السبت 11 سبتمبر 2021 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح : اعادة اعتقال اسرى نفق الحرية لا يقلل من بطولة ما قاموا به وهزيمتهم للمنظومة الامنية للاحتلال



رام الله/سما/

علقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأربعة من الأسرى الستة الفارين من سجن ته، مساء أمس الجمعة، وفجر السبت، في مدينة الناصرة.

وقال منير الجاغوب، مدير المكتب الإعلامي للتعبئة والتنظيم في حركة فتح، في تصريح نشره، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "اعتقال الاحتلال لبعض أسرى نفق الحرية، لا ينتقص مما فعلوه".

وأضاف: "إنهم اخترقوا أقوى منظومة أمنية وانتزعوا حريتهم في لحظة ما، ويجب جميعا أن نفتخر بهم"، لافتا إلى أن إعادة اعتقالهم ليس هزيمة لهم بل نصر كبير للأسرى الأبطال".

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