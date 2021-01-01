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معاريف: إطلاق النار صوب منزل قائد وحدة "سيف" بشرطة الاحتلال في الناصرة (صور)

السبت 11 سبتمبر 2021 01:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: إطلاق النار صوب منزل قائد وحدة "سيف" بشرطة الاحتلال في الناصرة (صور)



القدس المحتلة/سما/

أطلق مسلحون، في ساعة مُبكرة من فجر يوم السبت، النار صوب منزل قائد وحدة سيف في شرطة الاحتلال، جمال حكروش، ببلدة كفر كنا شمال شرق مدينة الناصرة المحتلة.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فقد تعرض منزل اللواء حكروش مسؤول وحدة الشرطة الخاصة "سيف"، لإطلاق نار كثيف، دون وقوع إصابات مع وجود بعض الأضرار.

وتشهد مدن ومخيمات الضفة الغربية حالة من الغليان، عدا عن إطلاق النار المتواصل على حاجز "الجلمة" بمخيم جنين، بعد أنباء اعتقال قوات الاحتلال الأسيريْن يعقوب قادري ومحمود عارضة، وهما اثنين من الأسرى الستة الفارين قبل أيام من سجن "جلبوع" الاحتلالي.

#معاريف #اطلاق نار
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