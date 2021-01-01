  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسيرات حاشدة في غزة و الضفة تنديدا باعادة اعتقال الاسيرين عارضة و قادري

السبت 11 سبتمبر 2021 12:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات حاشدة في غزة و الضفة تنديدا باعادة اعتقال الاسيرين عارضة و قادري



غزة/سما/

خرجت مسيرات عفوية شارك فيها العشرات من ابناء شعبنا في مناطق مختلفة في قطاع غزة، تضامنا مع الاسرى المطاردين، لا سيما بعد إعادة اعتقال اثنين منهم مساء اليوم الجمعة.

و في رام الله جابت مسيرة جماهيرية حاشدة شوارع المحافظة، تنديدا باعادة اعتقال الاسرى محمود العارضة و يعقوب قادري، بعد أن انتزعا حريتهما عبر نفق حفروه في سجن جلبوع قبل عدة ايام.

و أعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، اعتقال اثنين من الأسرى الستة، "الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع الإسرائيلي".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن "عملية اعتقال اثنين من الأسرى المحررين، تمت في جبل القفزة، قرب مدينة الناصرة، شمال فلسطين المحتلة".

وزعمت، أن "الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم، هما يعقوب قادري، ومحمود العارضة".

وكان 6 أسرى، جميعهم من سكان محافظة جنين، نجحوا بالفرار من سجن "جلبوع" شديد الحراسة، الإثنين الماضي.

وتقول سلطة السجون الإسرائيلية إن الأسرى استخدموا نفقا من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.

أما الأسرى الخمسة الباقين، فينتمون لحركة "الجهاد الإسلامي"، وهم: مناضل يعقوب نفيعات، ومحمد قاسم العارضة، ويعقوب محمود قادري، وأيهم فؤاد كممجي، ومحمود عبد الله العارضة.

#اعتقال الاسيرين #محمود العارضة #يعقوب قادري ’

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: جندي إسرائيلي يدوس جسد الطبيب الفلسطيني "جولاني" بعد إصابته بالرصاص

الاحتلال ينشر فيديو يوثق اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن بالقدس وإصابة المنفذ

اسعار العملات مقابل الشيكل

هآرتس: إلى متى سيعيش الجيل الفلسطيني في “سجن أوسلو” وتحت رحمة المال القطري؟

ابنة شقيق دونالد ترامب تشن هجوما جديدا ضد عمها

الفاتيكان يرفض انتقادات إسرائيلية بشأن تصريحات للبابا عن التوراة

وثائق إسرائيلية: "البنية الحمائلية للعرب كأداة للسلطة واستغلال حرب لطردهم"

الأخبار الرئيسية

جهاد

الجهاد الإسلامي: أي مساس بحياة قادري والعارضة سيكون بمثابة إعلان حرب

روعي

صحفية إسرائيلية: رغم اعتقال اثنين من الأسرى إلا ان "إسرائيل" مربكة محلياً واقليميا

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

اعتقال

قوات الاحتلال تعلن اعتقال اثنين من الاسرى الفارين من سجن جلبوع الاسرائيلي

الكشف عن مخطط اسرائيلي لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في غزة.. ما علاقة أسرى جلبوع؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية