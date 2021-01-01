الشعبية : رغم اعتقال قادري وعارضة فإن اسرانا مرغوا انف المؤسسة الامنية الصهيونية في التراب

غزة/سما/

قال ماهر مزهر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الجمعة، إن اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري "لن يزيدنا الا اصراراً على مواصلة مسيرة الكفاح والمقاومة".

وقال مزهر أن النتيجة كانت معروفة مسبقاً إما الشهادة او الاعتقال او الابعاد ومع ذلك فقد حقق اسرانا الابطال الستة معجزة من خلال عملية العبور الكبيرة عكست الجرأة والشجاعة والمقدامية وأكدت انها ستكون البداية لتحرير كل اسرانا البواسل

وبين مزهر" أنه رغم ما جرى فإن اسرانا الابطال مرغوا انف المؤسسة الامنية الصهيونية في التراب ….



وأضاف قائلا:" وآجلاً أم عاجلاً سيتنسموا عبير الحرية بقوة ضربات المقاومة