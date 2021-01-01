الجهاد الإسلامي: أي مساس بحياة قادري والعارضة بمثابة إعلان حرب على شعبنا

غزة/سما/

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، إن محاولة الاحتلال المساس بحياة الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قدري هو بمثابة إعلان حرب على شعبنا.

وحملت الحركة في تصريح صحفي لها، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين قدري والعارضة.

وقالت الجهاد "من جديد يحاول العدو أن يعيد لجيشه بعضاً من الصورة التي سقطت بفعل الضربات التي تلقاها على أيدي المجاهدين والثوار الأبطال من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن المساس بحياتهما أو محاولة الانتقام منهما ستكون بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني كله، ما يستدعي رد المقاومة بمعركة لن يتردد فيها المجاهدون والمقاتلون عن القيام بكل ما عليهم من واجبات.



وتابعت "إن ما صنعه أبطال كتيبة الحرية لن يمحوه اعتقال اثنين من مجاهدينا الابطال، فما زال الصراع مفتوحاً وطويلاً وممتداً، وسيبقى العدو تحت تأثير الصدمة وما سيتلوها من صدمات بفعل على أيدي المقاومين والأحرار.

ووجهت التحية لكل الأسرى الأبطال وقالت "نعاهد الله تعالى أن نواصل العمل من أجل حريتهم مهما كلّف ذلك من ثمن.

وكانت قوات الاحتلال، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، اعتقال 2 من الأسرى الستة اللذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع يوم السادس من الشهر الحالي.