صحفية إسرائيلية: رغم اعتقال اثنين من الأسرى إلا ان "إسرائيل" مربكة محلياً واقليميا

القدس المحتلة/سما/

قال الصحفية الإسرائيلية دانا بن شمعون، إن الإنجاز الإسرائيلي باعتقال 2 من الأسرى الستة الذين تمكنوا من التحرر من سجن جلبوع يوم السادس من الشهر الحالي لا يقلل من حجم الإنجاز الكبير الذي حققوه.

ونشرت بن شمعون على حسابها على تويتر: "يشكل اعتقال الأسيرين أول انجاز "إسرائيلي" منذ حدوث الهروب من السجن - ولكن هذا لا يقلل من الإنجاز الكبير الذي قد حققه الفلسطينيون حيث تمكن الأسرى الستة من الفرار واختراق كل الإجراءات الأمنية في أحد السجون الأكثر تحصينا، وإرباك "إسرائيل" محليا وإقليميا".

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، اعتقال اثنين من الأسرى الذي تمكنوا من التحرر من سجن جلبوع يوم السادس من الشهر الحالي. وقالت مصادر عبرية، إن الأسيرين اللذين تم القاء القبض عليهم من قبل قوات الاحتلال، هم محمود العارضة ويعقوب قادري.