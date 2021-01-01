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أول تعليق من حماس على اعتقال الأسيرين العارضة وقادري

الجمعة 10 سبتمبر 2021 11:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على اعتقال الأسيرين العارضة وقادري



غزة/سما/

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، عبد اللطيف القانوع، إن إعلان الاحتلال اعتقال اثنين من الأسرى المحررين لن يغسل عار الاحتلال.

وأضاف القانوع في تصريحات صحفية: "اعتقال الاحتلال لاثنين من الأسرى المحررين لن يغسل عار الاحتلال، ويكفيهم أنهم كسروا المنظومة الإسرائيلية، وكسروا هيبة الاحتلال".

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، اعتقال اثنين من الأسرى الذي تمكنوا من التحرر من سجن جلبوع يوم السادس من الشهر الحالي.  وقالت مصادر عبرية، إن الأسيرين اللذين تم القاء القبض عليهم من قبل قوات الاحتلال، هم محمود العارضة ويعقوب قادري.

#حماس #العارضة #قادري #سجن جلبوع #اعتقال اسيرين

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