فيديو: إلقاء القبض على اثنين من الأسرى الفارين من سجن "جلبوع"

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الجمعة، بأنّه تم القبض على اثنين من الأسرى الفارين من سجن "جلبوع" قبل عدة أيام.

وقالت إذاعة الجيش "الإسرائيلي": "إلقاء القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع قبل أيام".

من جهتها، ذكرت القناة 12 العبرية، أنّه تم اعتقال 2 من الأسرى الفارين من سجن "جلبوع"، في منطقة الناصرة.



بدوره، أكّد المراسل العسكري للقناة 10 العبرية ألون بن دافيد، أنّ الأسيريْن اللذين أُعيد اعتقالهما هما، يعقوب قادري ومحمد عارضة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الاعتقال تم بعد اتصال أحد المواطنين وبفضل جهود قصاصي الأثر.