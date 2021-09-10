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قوات الاحتلال تعلن اعتقال اثنين من الاسرى الهاربين من سجن جلبوع

الجمعة 10 سبتمبر 2021 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعلن اعتقال اثنين من الاسرى الهاربين من سجن جلبوع



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الجمعة، بأنّه تم القبض على اثنين من الأسرى الفارين من سجن "جلبوع" قبل عدة أيام.

وقالت إذاعة الجيش "الإسرائيلي": "إلقاء القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع قبل أيام".

من جهتها، ذكرت القناة 12 العبرية، أنّه تم اعتقال 2 من الأسرى الفارين من سجن "جلبوع"، في منطقة الناصرة.
 
بدوره، أكّد المراسل العسكري للقناة 10 العبرية ألون بن دافيد، أنّ الأسيريْن اللذين أُعيد اعتقالهما هما، يعقوب قادري ومحمد عارضة.

وذكرت صحيفة  يديعوت أحرنوت أن الاعتقال تم بعد اتصال أحد المواطنين وبفضل جهود قصاصي الأثر.

 

 

الاحتلال يعلن إلقاء اعتقال اثنين من الأسرى الذين حرروا انفسهم من سجن جلبوع قبل أيام الاحتلال يعلن إلقاء اعتقال اثنين من الأسرى الذين حرروا انفسهم من سجن جلبوع قبل أيام  

#قوات الاحتلال #سجن جلبوع

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