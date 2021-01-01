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"الخارجية" تدين جريمة إعدام الطبيب حازم الجولاني

الجمعة 10 سبتمبر 2021 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تدين جريمة إعدام الطبيب حازم الجولاني



رام الله /سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عملية الإعدام الوحشي التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وأدت إلى استشهاد الطبيب حازم الجولاني في القدس.

ورأت "الخارجية" في بيان لها، أن هذه الجريمة جزء لا يتجزأ من الانتهاكات المستمرة في المدينة المقدسة ضد المواطنين المقدسيين لإرهابهم وتهجيرهم من مدينتهم المقدسة، تمهيدًا لأسرلتها وتهويدها.

وطالبت "الخارجية" المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الاحتلال بتصعيد جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ضاربةً بعرض الحائط كل الإدانات الدولية التي تطالبها بوقفها.

#الخارجية والمغتربين #الشهيد حازم جولاني

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