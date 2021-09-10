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فيديو: جندي إسرائيلي يدوس جسد الطبيب الفلسطيني "جولاني" بعد إصابته بالرصاص

الجمعة 10 سبتمبر 2021 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: جندي إسرائيلي يدوس جسد الطبيب الفلسطيني "جولاني" بعد إصابته بالرصاص



القدس المحتلة /سما/

أظهر مقطع فيديو أحد الجنود الإسرائيليين وهو يدوس جسد الطبيب الفلسطيني حازم الجولاني بعد إصابته برصاص القوات الإسرائيلية عند باب المجلس في البلدة القديمة بالقدس.

وقتلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة الطبيب الفلسطيني "بعد محاولته تنفيذ عملية طعن عند أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس".

وذكرت الشرطة في بيان لها أن "المواطن البالغ 50 عاما وصل إلى باب المجلس وحاول طعن ضباط إسرائيليين بسكين، أطلقوا النار عليه وتمكنوا من "تحييده" قبل تنفيذه العملية".

 وأكد مستشفى "هداسا" في جبل المشارف أن "المواطن الفلسطيني المذكور وصل في حالة حرجة وتوفي متأثرا بجروحه".

وذكرت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينيين أن الشهيد هو الدكتور حازم الجولاني.

#الشرطة الاسرائيلية #اسرائيل #القدس المحتلة #الشهيد حازم جولاني #اطلاق نار #عملية طعن

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