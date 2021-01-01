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الكشف عن مخطط اسرائيلي لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في غزة.. ما علاقة أسرى جلبوع؟

الجمعة 10 سبتمبر 2021 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن مخطط اسرائيلي لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في غزة.. ما علاقة أسرى جلبوع؟



القدس المحتلة /سما/

ذكرت مصادر اعلامية اسرائيلية، مساء اليوم، أن هروب الاسرى الستة من سجن جلبوع أفشل مخطط اسرائيلي لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة.

وقال المراسل العسكري للقناة 12 الاسرائيلية نير دفوري، إن مؤسسة الجيش الإسرائيلي خططت لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في غزة قبل حادثة الفرار من سجن جلبوع قبل أيام.
 
وأوضح دفوري أن مؤسسة الجيش تستعد حاليًا لاحتمال التصعيد وأيام من المواجهة في قطاع غزة، لكنها حريصة للغاية ولا تريد الدخول في جولة مع القطاع في الوقت الحالي.
 
من جهة أخرى، أوضحت القناة العبرية ذاتها على لسان مراسلها العسكري عميت سيجال، أن مقربين من رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت أشاروا إلى أن العملية العسكرية في قطاع غزة أصبحت كأمر واقعي وهي ليست سوى مسألة وقت. 
 
ونوهت القناة الاسرائيلية، إلى أن مصدر القلق الرئيسي للتصعيد هو فرار الأسرى من سجن جلبوع، وقد يندلع بطريقة غير مناسبة، وفق مقربون من بينيت.


 

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