فرنسا وسويسرا تحظران دخول السياح الإسرائيليين والأمريكيين غير المطعمين

القدس المحتلة /سما/

أعلنت فرنسا وسويسرا اليوم الخميس أنها ستمنع الإسرائيليين والأمريكيين غير المطعمين من دخول البلاد، وسيتم تنفيذه الأحد الوشيك، 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، مع فرض لوائح جديدة على المسافرين الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل وباء كورونا، ولن يُسمح بالدخول إلا لمن تلقوا جرعتين من اللقاح.

وأشارت فرنسا إلى أنه لن يُسمح للأفراد غير الملقحين بدخول البلاد إلا إذا استوفوا معايير "السفر الأساسي"، وهي فئة تشمل المواطنين الفرنسيين العائدين إلى ديارهم والطلاب الذين يبدأون الدراسة في فرنسا، ولكن ليس السياح ويتوجب على هؤلاء المسافرين غير الملقحين تقديم اختبار Covid PCR سلبي تم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة، أو اختبار مستضد تم إجراؤه قبل أقل من 48 ساعة لمسؤولي الحدود، كما يجب على الأفراد بعد ذلك دخول الحجر الصحي لمدة سبعة أيام. كما أنها تخضع لاختبارات مستضد عشوائية، والتي يمكن استخدامها في أي وقت.

وسيتم قبول بطاقة CDC الأمريكية كدليل على التطعيم في المطارات، ولكن يجب الحصول على جواز سفر لقاح فرنسي لاحقًا للدخول إلى الأماكن التي تتطلب ذلك.

وغيرت فرنسا أيضًا وضع كورونا في الولايات المتحدة وإسرائيل من الأخضر إلى البرتقالي، مما يوضح زيادة المخاطر الصحية كما أزال الاتحاد الأوروبي إسرائيل والولايات المتحدة من قائمة الدول "الآمنة" جراء تفشي الوباء في شهر أغسطس/أب المنصرم.