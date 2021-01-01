  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فرنسا وسويسرا تحظران دخول السياح الإسرائيليين والأمريكيين غير المطعمين

الجمعة 10 سبتمبر 2021 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا وسويسرا تحظران دخول السياح الإسرائيليين والأمريكيين غير المطعمين



القدس المحتلة /سما/

أعلنت فرنسا وسويسرا اليوم الخميس أنها ستمنع الإسرائيليين والأمريكيين غير المطعمين من دخول البلاد، وسيتم تنفيذه الأحد الوشيك، 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، مع فرض لوائح جديدة على المسافرين الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل وباء كورونا، ولن يُسمح بالدخول إلا لمن تلقوا جرعتين من اللقاح.

وأشارت فرنسا إلى أنه لن يُسمح للأفراد غير الملقحين بدخول البلاد إلا إذا استوفوا معايير "السفر الأساسي"، وهي فئة تشمل المواطنين الفرنسيين العائدين إلى ديارهم والطلاب الذين يبدأون الدراسة في فرنسا، ولكن ليس السياح ويتوجب على هؤلاء المسافرين غير الملقحين تقديم اختبار Covid PCR سلبي تم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة، أو اختبار مستضد تم إجراؤه قبل أقل من 48 ساعة لمسؤولي الحدود، كما يجب على الأفراد بعد ذلك دخول الحجر الصحي لمدة سبعة أيام. كما أنها تخضع لاختبارات مستضد عشوائية، والتي يمكن استخدامها في أي وقت.

وسيتم قبول بطاقة CDC الأمريكية كدليل على التطعيم في المطارات، ولكن يجب الحصول على جواز سفر لقاح فرنسي لاحقًا للدخول إلى الأماكن التي تتطلب ذلك.

وغيرت فرنسا أيضًا وضع كورونا في الولايات المتحدة وإسرائيل من الأخضر إلى البرتقالي، مما يوضح زيادة المخاطر الصحية كما أزال الاتحاد الأوروبي إسرائيل والولايات المتحدة من قائمة الدول "الآمنة" جراء تفشي الوباء في شهر أغسطس/أب المنصرم.

#فرنسا #سويسرا #لقاح كورونا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص عملية "انتزاع الحرية".. والأسئلة التي ما تزال مفتوحة

مصيرهم مجهول.. الفاخوري: انقطاع الاتصال بشكل تام بأسرى قسم 3 بسجن جلبوع

اسعار العملات مقابل الشيكل

ابنة شقيق دونالد ترامب تشن هجوما جديدا ضد عمها

فتح معبر كرم أبو سالم غدًا بشكل استثنائي لإدخال الوقود لقطاع غزة

إعلام إسرائيلي: بايدن عبّر لبينيت عن إصراره على فتح قنصلية في القدس

فلسطين: مبدأ السلام وحل الدولتين لم يعد ضمن الأجندة السياسية الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

الكشف عن مخطط اسرائيلي لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في غزة.. ما علاقة أسرى جلبوع؟

فلسطين

هآرتس: إلى متى سيعيش الجيل الفلسطيني في “سجن أوسلو” وتحت رحمة المال القطري؟

السفير العمادي يؤكد تراجع السلطة الفلسطينية عن الاتفاق المبرم بخصوص منحة موظفي غزة

استشهاد طبيب مقدسي برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

اسرى الجهاد توجه رسائل عدة: سجون الاحتلال تحولت لثكنات عسكرية.. لن نرفع الراية البيضاء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية