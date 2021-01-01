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174 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الجمعة 10 سبتمبر 2021 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
174 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس



نابلس /سما/

 أصيب 174 مواطنا، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عدة مناطق بمحافظة نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 174 إصابة تنوعت ما بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، وكسور ورضوض، خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا، وأوصرين، وحوارة، جنوب نابلس، وبيت دجن شرقا.

وأضاف أن الإصابات توزعت كالتالي: حاجز حوارة 4 بالرصاص "المطاطي" و30 بالاختناق، و4 بقنابل غاز وبحروق، فيما أصيب 18 مواطنا بالرصاص "المطاطي" بينهم صحفي و97 بالاختناق و18 جراء السقوط، وبحروق، في مواجهات جبل صبيح ببلدة بيتا، إضافة لإصابتين بالرصاص "المطاطي" في أوصرين وواحدة في بيت دجن.

وأشار جبريل إلى أن قوات الاحتلال استهداف مركبتي إسعاف بقنابل الغاز، واحدة تابعة لجمعية الهلال الأحمر والأخرى لجمعية الإغاثة الطبية.

#مواجهات #اصابات #نابلس #قوات الاحتلال

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