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الاحتلال ينشر فيديو يوثق اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن بالقدس وإصابة المنفذ

الجمعة 10 سبتمبر 2021 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينشر فيديو يوثق اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن بالقدس وإصابة المنفذ



القدس المحتلة /سما/

نشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو، يظهر اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن بالبلدة القديمة في القدس والتي نفذها الطبيب المقدسي حازم الجولاني.

ويظهر مقطع الفيديو، لحظة توجه الطبيب نحو المجند الإسرائيلي وطعنه عند باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى، واطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومساء اليوم، أعلن مستشفى هداسا الاسرائيلي، عن إستشهاد الدكتور المقدسي حازم الجولاني الذي أعدمته قوات الاحتلال بعد اطلاق النار عليه عند باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

#اسرائيل #قوات الاحتلال #الشهيد حازم جولاني #القدس #عملية طعن

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