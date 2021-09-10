الاحتلال ينشر فيديو يوثق اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن بالقدس وإصابة المنفذ

القدس المحتلة /سما/

نشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو، يظهر اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن بالبلدة القديمة في القدس والتي نفذها الطبيب المقدسي حازم الجولاني.



ويظهر مقطع الفيديو، لحظة توجه الطبيب نحو المجند الإسرائيلي وطعنه عند باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى، واطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قوات الاحتلال تنشر فيديو يوثق محاولة الشــهــ.يد حازم الجولاني طعن أحد عناصر شرطة الاحتلال قرب باب المجلس في البلدة القديمة بالقدس المحتلة pic.twitter.com/ZSZBLJoEYa — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) September 10, 2021

ومساء اليوم، أعلن مستشفى هداسا الاسرائيلي، عن إستشهاد الدكتور المقدسي حازم الجولاني الذي أعدمته قوات الاحتلال بعد اطلاق النار عليه عند باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة