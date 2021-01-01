بدران: المساس بالأسرى خط أحمر.. وهذا ما يجب على السلطة فعله

غزة /سما/

قال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة "حماس" حسام بدران إن المساس بالأسرى خط أحمر، مشيراً إلى أن ذلك موقف فصائلي مجمع عليه، وأن هذه الرسالة يجب أن تنقل للاحتلال.

وأوضح بدران في لقاء خاص على فضائية "الأقصى" أن الأسرى في سجون الاحتلال كانوا سبباً أساسياً في محطات كثيرة لاندلاع الانتفاضة، مشيراً إلى أن الاحتلال بغبائه يريد أن يعيد الكرَّة.

وعبر بدران عن فخر حركة حماس وأبناء الشعب الفلسطيني بالأسرى الأبطال الذين تمكنوا من الخروج من سجن جلبوع شديد التحصين.

وشدد على أن دور شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية واهلنا في الداخل المحتل وكل أماكن تواجده هو حماية هؤلاء الأبطال وتقديم كل أشكال الدعم لهم.

وأضاف بدران أننا على ثقة تامة بأن شعبنا بكل مكوناته على قدر المسؤولية وسيقدمون لهم حاضنة شعبية تحميهم من ملاحقة الاحتلال.

وبين القيادي في حماس أن الاحتلال فشل في قمع حراك بلدة بيتا بسبب الوحدة الوطنية والاستعداد للتضحية، مؤكداً أن المقاومة وحدها هي التي يمكن أن توحد شعبنا وتحقق طموحاته.

ودان بدران مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة حماس بالاعتراف بالشرعية الدولية، واصفاً ذلك بالخطأ الكبير.

وتابع: بدلًا من مطالبة حماس بالاعتراف بالاحتلال، يجب على السلطة سحب الاعتراف به.

وقال إن حكومة الاحتلال تحاول تفريغ الانتصار في معركة سيف القدس من مضمونه، لكن رسائل المقاومة الميدانية والسياسية تؤكد أن استمرار الحصار غير مقبول، وأن شعبنا في قطاع غزة يجب أن يعيش بعزة وكرامة.

وتعقيباً على الاستقبال العفوي من الشعب الأردني والفلسطيني في الأردن لقيادة حركة حماس، قال بدران إن هذا يؤكد أن الأمة بأكملها مع خيار المقاومة، وحماس لديها قبول واحتضان من مختلف مكونات الأمة على المستوى الرسمي.