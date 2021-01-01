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السفير العمادي يؤكد تراجع السلطة الفلسطينية عن الاتفاق المبرم بخصوص منحة موظفي غزة

الجمعة 10 سبتمبر 2021 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير العمادي يؤكد تراجع السلطة الفلسطينية عن الاتفاق المبرم بخصوص منحة موظفي غزة



غزة /سما/

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، تراجع السلطة الفلسطينية عن الاتفاق المبرم مؤخرا بينها وبين اللجنة القطرية بخصوص صرف منحة موظفي غزة.

وشدد السفير العمادي على أن السلطة الفلسطينية قد أبلغته قرار تراجعها عن صرف منحة موظفي غزة عبر البنوك التابعة لسلطة النقد بغزة، رغم التفاهمات الأخيرة وقيام دولة قطر بتحويل الأموال للسلطة تمهيدا للبدء بعملية الصرف خلال الأيام المقبلة.

وأوضح العمادي أن مبررات السلطة للتراجع عن الاتفاق تمثلت في المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك بـ"دعم الإرهاب"، مؤكدا أن اللجنة القطرية تعمل حاليا على حل الإشكالية وإيجاد طريقة بديلة لصرف منحة موظفي غزة.

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