لجان المقاومة: اعدام الشهيد الجولاني تستدعي اطلاق يد المقاومة في الضفة والقدس

غزة /سما/

نعت لجان المقاومة في فلسطين، مساء اليوم، الطبيب الشهيد" حازم الجولاني" الذي اصيب برصاص الغدر الصهيوني في مدينة القدس المحتلة .

وأوضحت لجان المقاومة، أن جريمة اعدام الطبيب "حازم الجولاني " في مدينة القدس تكشف مدى الفاشية والعنصرية والوحشية لكيان العدو الصهيوني وجيشه الارهابي المجرم .

وأشارت الى أن عملية اعدام الشهيد " الطبيب" حازم الجولاني " تستدعي اطلاق يد المقاومة في الضفة والقدس ووقف كل اشكال التنسيق الامني مع العدو الصهيوني .

وتوجهت بالتحية والاجلال والاعتزاز لجماهير شعبنا الابي التي خرجت على امتداد كل شبر من ارض فلسطين المباركة نصرة ودعما ومساندة لاسرانا الابطال في سجون العدو الصهيوني الذين يتعرضون لابشع جرائم التنكيل والتعذيب الفاشية .

ودعت جماهير شعبنا الابي المقاوم في القدس والضفة والداخل المحتل وغزة الى مواصلة الانتفاضة والثورة ومواصلة مساندة ودعم اسرانا البواسل في السجون الصهيونية .

وأكدت على أن المقاومة بكافة اشكالها هي الطريق الوحيد لتحرير الاسرى والمسرى ودحر الاحتلال الصهيوني الغاشم .