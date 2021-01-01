  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لبيد: لن نجلس مكتوفي الأيدي.. ونعمل بجدّ لمنع التصعيد مع روسيا في سورية

الجمعة 10 سبتمبر 2021 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد: لن نجلس مكتوفي الأيدي.. ونعمل بجدّ لمنع التصعيد مع روسيا في سورية



القدس المحتلة /سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم، الجمعة، إنّ إسرائيل "تعمل بجدّ لمنع التصعيد مع روسيا في سورية".

وتابع لبيد، في حديث إلى وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، "لا نستطيع التسليم بالوجود الإيراني في سورية، ولذلك لن نجلس مكتوفي الأيدي. بالإضافة إلى ذلك، نعمل مع نظرائنا الروس حتى لا يتحول ذلك إلى تصعيد جدّي".

وحول التنسيق الإسرائيلي – الروسي في سورية، أردف لبيد "هنا آلية لمنع الصدام تعمل بشكل جيّد. من المهمّ لنا ألّا تُصاب القوات الروسية في سورية".

وأكمل لبيد، الذي أنهى هذا الأسبوع زيارة خاطفة إلى موسكو، التقى خلاله نظيره، سيرغي لافروف، "إن الأوضاع في الشرق الأوسط ستتدهور وسيبدأ سباق تسلّح إن حصلت إيران على قنبلة نووية".

وأمس، الخميس، قال لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع لبيد، إنّ "أمن إسرائيل من أولوياتنا في التسوية السورية"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام روسية، فيما شدد لبيد على أن هضبة الجولان السورية المحتلة "ليست للنقاش".

وأضاف لافروف أنّ "موسكو ترحب بتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية"، معتبرا أن هذا التطبيع "يجب أن يسهم في تحقيق تسوية شاملة في الشرق الأوسط".

وعلّق لافروف على الغارات الإسرائيلية في سورية بالقول "أما بخصوص الغارات الإسرائيلية على سورية، فنحن نعارض تحويل سورية إلى حلبة لصراع بين دول أخرى، وفي هذا الصدد لا نريد أن تستخدم الأراضي السورية لمهاجمة إسرائيل أو أي بلد آخر".

وأشار لافروف إلى أن العسكريين الروس والإسرائيليين يبحثون على أساس يومي المسائل الفنية المتعلقة بهذا الموضوع، معتبرا أن هذه الاتصالات أثبتت فعاليتها وتم الاتفاق بين الطرفين اليوم على مواصلتها.

قال لافروف إن "روسيا تعارض استهداف إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية". وتابع أن "العقوبات الغربية غير القانونية تحول دون مساعدة السوريين في إعادة إعمار بلدهم"، وأنه "يجب ألا تكون في درعا أراض خارج سيطرة الجيش السوري، والاتفاق المبرم في درعا يقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة والتفاوض جار عن كيفية انسحابهم".

#اسرائيل #الخارجية الاسرائيلية #يائير لبيد #روسيا #سوريا

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص عملية "انتزاع الحرية".. والأسئلة التي ما تزال مفتوحة

وفاة أحد أشهر وأكبر رجال الأعمال في مصر بدأ حياته بـ40 قرشا وأنهاها بـ22 مليون دولار

مصيرهم مجهول.. الفاخوري: انقطاع الاتصال بشكل تام بأسرى قسم 3 بسجن جلبوع

محافظ سلفيت ينفي ما يتم تناقله من اشاعات حول بلدة كفرالديك

نتنياهو يشن هجوماً حاداً على بينيت لهذا السبب!

اسعار العملات مقابل الشيكل

بدءا من الغد.. وبقرار من الأسد: السماح لأهالي مخيم اليرموك دخوله "دون قيد أو شرط"

الأخبار الرئيسية

السفير العمادي يؤكد تراجع السلطة الفلسطينية عن الاتفاق المبرم بخصوص منحة موظفي غزة

استشهاد طبيب مقدسي برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

اسرى الجهاد توجه رسائل عدة: سجون الاحتلال تحولت لثكنات عسكرية.. لن نرفع الراية البيضاء

1

الحركة الاسيرة توجه رسالة مهمة لأبناء شعبنا وفصائله: بدأت معركة الحق.. والايام القادمة حاسمة

فلسطين

باحثة إسرائيلية تحذّر من اقتراب مرحلة النضال لتحرير كل فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية