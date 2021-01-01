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الاحتلال يقتحم الأقصى لمنع مسيرة إسنادية للأسرى

الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم الأقصى لمنع مسيرة إسنادية للأسرى



القدس المحتلة /سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، عقب مسيرة نظمها مقدسيون دعما وإسنادا للأسرى، ضد الإجراءات القمعية والتنكيلية بحقهم.

واقتحم العشرات من جنود الاحتلال وأفراد الشرطة الأقصى، وتمركزوا على سطح قبة الصخرة، ومحيط مصلى باب الرحمة، وحاولوا منع تنظيم مسيرة سلمية مساندة للأسرى، ودفعوا بتعزيزات عسكرية إضافية.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، وصور الأسرى، مرددين الهتافات الداعية للإفراج عن الأسرى، في ظل حملة التصعيد التي تشهدها سجون الاحتلال، وعمليات القمع المتواصلة بحقهم منذ 4 أيام.

وكانت قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا قرب باب الأسباط أحد أبواب الأقصى، ودققت في هويات المصلين.

وتأتي هذه المسيرة بالتزامن مع فعاليات أخرى في عدد من محافظات الضفة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، وفعاليات المقاومة الشعبية السلمية، نصرة للأسرى ورفضا لاستمرار التنكيل بهم.

وتشهد سجون الاحتلال عمليات قمع وتوتر على مدار الساعة، بسبب الإجراءات العقابية بحق الأسرى عقب، تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع الاثنين الماضي.

#قوات الاحتلال #المسجد الاقصى

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