قيادية نرويجية: ندعم مقاطعة الاحتلال ويجب الاعتراف بدولة فلسطين

اوسلو /سما/

أكدت مرشحة حزب الحمر للانتخابات البرلمانية النرويجية ساهيرا أيدار، دعمها لمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية، “من المعيب عدم الاعتراف بالدولة المستقلة لشعب صاحب قضية عادلة”، مشددة على أن حزبها يولي اهتماما كبيرا للقضية الفلسطينية.

وأضافت أيدار أن مقاطعة إسرائيل والعمل على الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، ستكون على رأس أولويات حزبها في البرلمان النرويجي، الذي سيعقد انتخاباته مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت أيدار الناشطة في عدة منظمات لمقاطعة اسرائيل ودعم الشعب الفلسطيني، إلى أن هناك حراك غير مسبوق في الساحة السياسية النرويجية، من قبل أحزاب الوسط واليسار تجاه القضية الفلسطينية، وما يتعرض له شعبنا من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهناك اتفاقا على سياسة خارجية موحدة تجاه القضية الفلسطينية.

وأكدت أن اتخاذ موقف جاد وصارم تجاه الاحتلال الاسرائيلي من قبل النرويج والمجتمع الدولي، كفيل بإجباره على وقف انتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، داعية أبناء الجالية الفلسطينية ممن يحق لهم الانتخاب للمشاركة والتصويت للأحزاب الداعمة لقضيتهم.

يشار الى أن ساهيرا أيدار، تعمل حاليا مستشارة لحزب الحمر في البرلمان النرويجي، والمرشحة الثانية على قائمة الحزب عن مدينة أوسلو.

ويؤيد الحزب حق العودة الفلسطيني ويقف مع كافة أشكال مقاطعة إسرائيل، ومن أشهر أعضائه الطبيب النرويجي مادي غلبرت المعروف بتضامنه مع شعبنا.