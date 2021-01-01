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إصابتان بالرصاص المطاطي وعشرات حالات الاختناق خلال مواجهات في بيت أمر

الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان بالرصاص المطاطي وعشرات حالات الاختناق خلال مواجهات في بيت أمر



الخليل /سما/

اصيب اليوم شابان بالرصاص المطاطي في اقدامهم وعشرات حالات الاختناق، بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال.

وأفاد الناشط محمد عياد عوض، ان المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من امام مسجد بيت أمر الكبير بمشاركة المئات من ابناء بلدة بيت أمر، وطافت شوارع البلدة باتجاه المدخل الشمالي لها، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

وأضاف عوض، كما اعتلى جنود الاحتلال اسطح عدد من من منازل المواطنين لقمع الشبان الذين رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة وأشعلوا اطارات السيارات وقد تم علاج المصابين ميدانيا من قبل طواقم متطوعي الهلال الأحمر.

#اصابات #مواجهات #بيت امر #قوات الاحتلال

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