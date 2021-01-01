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40 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال على جبل صبيح وبيت دجن

الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
40 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال على جبل صبيح وبيت دجن



نابلس /سما/

أصيب عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب صلاة الجمعة على جبل صبيح في بيتا وفي قرية بيت دجن شرق نابلس .

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن خمسة مواطنين أصيبوا برصاص معدنى مغلف بالمطاط على جبل صبيح بينهم الصحفي علاء بدارنة حيث اصيب برصاصة بالصدر وتم تقديم الإسعافات الأولية الميدانية لهم.

واضاف جبريل أن 30 مواطنا أصيبوا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل باتجاه المواطنين فيما أصيب مواطن بقنبلة غاز بالرأس وأصيب مواطنان بحالات اخماء على جبل صبيح في قرية بيتا جنوب نابلس .

وفي بيت دجن شرق نابلس قال جبريل أن مواطنا أصيب برصاص معدني مغلف بالمطاط باليد خلال مواجهات اندلعت في المنطقة الشرقية من البلدة بعد صلاة الجمعة .

#مواجهات #قوات الاحتلال #اصابات بالاختناق

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