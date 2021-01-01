  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منصور: أطفال فلسطين يتعرضون لأعمال عنف وإرهاب يومية على يد المستوطنين

الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور: أطفال فلسطين يتعرضون لأعمال عنف وإرهاب يومية على يد المستوطنين



نيويورك /سما/

 أكد مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هي بلا شك منتهك دائم لحقوق الأطفال، وتنتهك التزاماتها الواضحة بموجب حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم السلطة القائمة بالاحتلال ضمان رفاه وسلامة السكان المدنيين تحت احتلالها.

جاء ذلك في رسالة بعثها منصور إلى الممثلة الخاصة للأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا جامبا، حول وضع الأطفال الفلسطينيين والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحقهم.

وقال منصور إن الأطفال الفلسطينيون لا يعيشون طفولة طبيعية ويتعرضون لأعمال عنف وإرهاب يومية على يد المستوطنين الإسرائيليين، آخرها كان في 17 آب/ أغسطس، حيث اختطفت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الطفل طارق عندما كان في نزهة مع خمسة من أصدقائه في قريتهم، فهاجمهم حشد من المستوطنين المتطرفين وطاردوه وصدموه بسيارتهم وربطوه على مقدمتها، وعلقوه من ذراعيه على شجرة، وضربوه بالعصي الخشبية حتى فقد الوعي.

وتابع أنه أعقب هذه الجريمة البشعة اعتداء وحشي آخر في 2 أيلول/سبتمبر الجاري، عندما دهس مستوطن الطفل عبد الرحمن (7 أعوام) بينما كان في طريقه إلى المدرسة.

وأكد منصور أن كل هذه الاعتداءات منهجية ضد الأطفال الفلسطينيين الذين يواجهون السلوك العنصري البغيض والعنيف على يد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين على حد سواء، مشددا على أن غياب المساءلة الدولية قد شجع بلا شك انتهاك إسرائيل المتكرر والمنهجي لالتزاماتها القانونية.

وفي هذا الصدد، طالب منصور الأمم المتحدة بالاهتمام الفوري بالوضع المزري الذي يواجهه الأطفال الفلسطينيون، من خلال تصنيف إسرائيل على القائمة السوداء، والعمل بشكل جدي لوقف اعتداءاتها ضد الأطفال الفلسطينيين، وتوفير الحماية لهم.

#السفير رياض منصور #الامم المتحدة #اسرائيل #الاطفال الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص عملية "انتزاع الحرية".. والأسئلة التي ما تزال مفتوحة

الكشف عن فضيحة أمنية جديدة حول عملية انتزاع الحرية: الحارس لم يكن نائما.. وإشادة بالسجن

صحيفة إسرائيلية: نفق يقظ تحت برج نائم.. سيناريو الليلة الأولى لفرار “الأسرى” الفلسطينيين

وفاة أحد أشهر وأكبر رجال الأعمال في مصر بدأ حياته بـ40 قرشا وأنهاها بـ22 مليون دولار

مصيرهم مجهول.. الفاخوري: انقطاع الاتصال بشكل تام بأسرى قسم 3 بسجن جلبوع

بروكينغز: بن لادن خطط لضرب مراقص بتل أبيب..فلماذا تم التكتم على المؤامرة مدة 20 عاما؟

محافظ سلفيت ينفي ما يتم تناقله من اشاعات حول بلدة كفرالديك

الأخبار الرئيسية

استشهاد طبيب مقدسي برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

اسرى الجهاد توجه رسائل عدة: سجون الاحتلال تحولت لثكنات عسكرية.. لن نرفع الراية البيضاء

1

الحركة الاسيرة توجه رسالة مهمة لأبناء شعبنا وفصائله: بدأت معركة الحق.. والايام القادمة حاسمة

فلسطين

باحثة إسرائيلية تحذّر من اقتراب مرحلة النضال لتحرير كل فلسطين

5 وفيات و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية