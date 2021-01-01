حماس تتوعد الاحتلال: الأيام القادمة ستحمل ثورة عارمة لشعبنا من أجل الأسرى والمقدسات

القدس المحتلة /سما/

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم، العملية البطولية التي نفذها بطل من أبطال فلسطين هذا اليوم في القدس بالقرب من باب المجلس.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها محمد حمادة، إن هذه العملية توجه رسالة لهذا العدو كلما أمعن في طغيانه وعدوانه على قدسنا وعلى أسرانا فإن شعبنا الفلسطيني لن يقف مكتوفاً، وإنّه مستعد لإذاقة العدو وبال فعله وإجرامه.

ووعد حمادة، العدو الصهيوني بمزيد من المقاومة والمواجهة، فالشعب الذي يجترح المعجزات ويذلّ الكيان بأدوات بسيطة ومن زنزانة مغلقة لن يقبل الضيم، ولن يعطي دنيّة، وستحمل الأيام القادمة مزيدا ثورة عارمة لشعبنا من أجل حرية الأسرى وحماية المقدسات.