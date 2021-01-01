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الاحتلال يطلق النار على شاب في البلدة القديمة في القدس

الجمعة 10 سبتمبر 2021 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطلق النار على شاب في البلدة القديمة في القدس



القدس المحتلة /سما/

أطلق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الجمعة، النار على شاب فلسطيني قرب باب المجلس في البلدة القديمة في القدس.

وزعم الاحتلال أنّ الشاب حاول طعن أحد أفراد شرطة الاحتلال المتواجدين في المكان. لكنّ بيانًا لاحقًا للشرطة قال إن الشرطي أصيب بجراح طفيفة جراء شظية من إطلاق النار وليس الطعن.

ولم تُعرف درجة إصابة الشاب أو إن كانت حياته في خطر.

في السياق، أفادت اذاعة الجيش الاسرائيلي، بإصابة  مجند من حرس الحدود في عملية الطعن في القدس، وتم إطلاق النار على المنفذ.

فيما ذكرت قناة كان الاسرايلية، أن الشرطي يبلغ من العمر 19 عامًا وأصيب بجروح طفيفة في ساقه في محاولة طعن، عند بوابة المجلس في البلدة القديمة بالقدس. مشيرة أنه تم توقيف منفذ العملية.

في المقابل، أغلقت قوات الاحتلال جميع ابواب المسجد الاقصى والبلدة القديمة في مدينة القدس بحجة تنفيذ عملية طعن، كما افادت مصادر محلية، باستنفار كبير لقوات الاحتلال في منطقة باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى

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#عملية طعن #القدس #اطلاق نار #اسرائيل #الشرطة الاسرائيلية

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