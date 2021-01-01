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4 إصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم وعزون شرق قلقيلية

الجمعة 10 سبتمبر 2021 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم وعزون شرق قلقيلية



قلقيلية /سما/

أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرتي كفر قدوم الأسبوعية، وعزون شرق قلقيلية، نصرة للأسرى.

وأفاد الناطق الاعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن مسيرة انطلقت في كفر قدوم عقب صلاة الجمعة باتجاه الشارع الرئيس المغلق للقرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الاحتلال، أسفرت عن إصابة 3 شبان بالرصاص المعدني، وعدد آخر بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وردد المشاركون في المسيرة الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في جميع محافظات الوطن، نصرة للأسرى، وتنديدا بما يتعرضون له من قمع وتنكيل من إدارة السجون.

كما شهدت بلدة عزون شرق قلقيلية مواجهات عنيفة تركزت على مدخل البلدة الشمالي، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص المعدني.

ونصب جيش الاحتلال حواجزه العسكرية على مداخل محافظة قلقيلية وقراها وبلداتها، فيما تشهد مداخلها الشمالية والجنوبية مواجهات، دون وقوع اصابات.

#مواجهات #قوات الاحتلال #مسيرة كفر قدوم

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