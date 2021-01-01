"موديرنا" تطور لقاحا بجرعة واحدة يستهدف كورونا والإنفلونزا معا

وكالات

أعلنت شركة موديرنا، أنها تطور لقاحاً أحادي الجرعة يجمع بين جرعة معززة ضد «كوفيد - 19» وأخرى ضد الإنفلونزا.

سيكون اللقاح الجديد، الذي يُطلق عليه «إم آر إن إيه 1073»، مزيجاً من اللقاح المضاد لفيروس كورونا التابع للشركة، مع لقاح الإنفلونزا الذي تطوره موديرنا أيضاً، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ستيفان بانسيل في بيان: نعلن اليوم عن الخطوة الأولى في برنامج لقاح الجهاز التنفسي الجديد الخاص بنا مع تطوير لقاح جرعة واحدة يجمع بين جرعة معزز ضد (كورونا) وأخرى معززة ضد الإنفلونزا.

ولا توجد حالياً تفاصيل حول موعد بدء التجارب السريرية أو متى سيكون اللقاح متاحاً لعامة الناس.