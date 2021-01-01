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هيئة الأسرى: ادارة السجون تحول "ريمون" لثكنة عسكرية وتحاصر اقسام السجن

الجمعة 10 سبتمبر 2021 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: ادارة السجون تحول "ريمون" لثكنة عسكرية وتحاصر اقسام السجن



القدس المحتلة / سما /

أكدت هيئة الأسرى والمحررين أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية حولت سجن ريمون إلى ثكنة عسكرية بتعزيز تواجد مئات الجنود من وحدات القمع الخاصة في السجن.

وأوضحت هيئة الأسرى في بيان مقتضب اليوم الجمعة، أن إدارة السجون فرضت حصارًا شاملًا على كافة أقسام سجن ريمون واستدعت قوات خاصة من "المتساده ودرور ويماز".

كما منعت سلطات الاحتلال الأسرى في سجون جلبوع وريمون والنقب من إقامة صلاة الجمعة اليوم، بشكل جماعي في ساحة السجن “الفورة”.

ورفضت الإدارة إخراج الأسرى من الغرف وسط استمرار الإجراءات القمعية والتنكيلية التي تتمثل بالعزل والاقتحامات والاعتداءات المتواصلة.

ويرفض الأسرى الخروج من الغرف للعدد أو التفتيش ويهددون بالإضراب واتخاذ خطوات متقدمة حال استمر الاعتداء بحقهم.

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