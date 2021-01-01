تسيير رحلات مباشرة بين المنامة وتل أبيب نهاية الشهر الجاري

القدس المحتلة / سما /

ستسيّر شركة طيران الخليج، رحلتين مباشرتين أسبوعيا، بين المنامة وتل أبيب، بدءا من نهاية الشهر الجاري، بحسب ما أعلن السفير البحريني في إسرائيل، خالد الجلاهمة، اليوم الجمعة.

وقال الجلاهمة في تغريدة عبر "تويتر": "ناقلنا الوطني (طيران الخليج) أعلن للتو أن أول رحلة له من وإلى تل أبيب، ستكون في 30 أيلول/ سبتمبر".

في السياق، قالت شركة طيران الخليج، في تغريدة كذلك: "نعلن عن رحلاتنا المباشرة إلى تل أبيب بدءا من 30 أيلول/ سبتمبر 2021، بواقع رحلتين أسبوعيتين".

وكان الجلاهمة، قد وصل إلى إسرائيل نهاية الشهر الماضي، ليبدأ مهامه الرسمية.

وأعلنت البحرين نهاية آذار/ مارس الماضي، تعيين الجلاهمة سفيرا لدى تل أبيب.

وفي أيلول/ سبتمبر 2020، وقّعت إسرائيل والبحرين، اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.