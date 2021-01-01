حماس تدعو إلى أكبر حملة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

غزة / سما /

دعت حركة حماس، اليوم الجمعة، إلى أكبر حملة دعم واسناد للأسرى في سجون الاحتلال، وضرورة استمرار المسيرات والفعاليات الشعبية والمواجهات مع قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال في نقاط التماس وتوفير الدعم والحماية “لأبطال نفق الحرية”.

وحمل إسماعيل رضوان القيادي في حماس خلال تصريح صحفي له، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، محذرًا إياه من ارتكاب أي حماقة بحقهم.

وأكد رضوان على أن الأسرى “خط أحمر دونهم أرواحنا ودماؤنا”. كما قال.

ووجه التحية، للجماهير التي ستشارك اليوم في مسيرات الغضب في (جمعة الحرية) في غزة والضفة ونقاط التماس نصرة للأسرى الذين يتعرضون للتنكيل والقمع في سجون الاحتلال، موجهًا التحية للأسرى الذين يواجهون الاحتلال بصدورهم العارية وأمعائهم الخاوية والذين رفضوا الاجراءات القمعية الاجرامية بحقهم من قبل مصلحة السجون في محاولة للتغطية على فشلهم الاستخباراتي والأمني في عملية نفق الحرية.

وشدد رضوان على أن قضية الأسرى تقف على سلم أولويات حماس، ولن يهدأ لها بال حتى ينالوا حريتهم، داعيًا الجماهير إلى إسناد قضية الأسرى وملاحقة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى.

ووجه القيادي في حماس رسالة للاحتلال، قال فيها”” لن نترككم وحدكم وسندافع عنكم مهما كلفنا من ثمن، والاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات اعتداءاته الاجرامية بحق أسرانا”.