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إسرائيل: إيران على وشك امتلاك ترسانة نووية والعالم في حاجة إلى خطة بديلة إزاءها

الجمعة 10 سبتمبر 2021 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: إيران على وشك امتلاك ترسانة نووية والعالم في حاجة إلى خطة بديلة إزاءها



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن إيران أصبحت على وشك الحصول على ترسانة نووية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يمر دون رد.

وانتقد لابيد، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة، استراتيجية الغرب الحالية إزاء إيران والاتفاق النووي المبرم معها عام 2015، مشددا على أنه "ليس هناك أي مفاوضات في فيينا وخطة العمل الشاملة المشتركة لا تعمل".

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن العقوبات المفروضة حاليا على إيران لا تكفي، محذرا من أن طهران تتظاهر على أنها تتواصل مع المجتمع الدولي بهدف "كسب الوقت" بينما لا تزال تعمل على تطوير برنامجها النووي.

ولفت لابيد إلى أن التقارير الأخيرة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد عدم إجراء أي أعمال تحقق من قبلها حاليا في إيران، قائلا: "لذلك يحتاج العالم الآن إلى خطة أخرى بدلا عن تلك التي لا توجد بالفعل".

وتابع: "أصبحت إيران تقريبا على وشك التحول إلى دولة نووية، ولا نستطيع السماح لها بفعل ذلك، ولذلك ينبغي أن تشمل أي استراتيجية مستقبلية أن يظهر العالم وخصوصا الولايات المتحدة خطرا حقيقيا على إيران، كي تدرك طهران أنها لا تستطيع مجرد التحول إلى دولة نووية دون اتخاذ أي خطوات رد من قبلها".

وكان لابيد قد هدد أمس بتبني إجراءات ضد إيران إذا فشل العالم في منعها من الحصول على ترسانة نووية.

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