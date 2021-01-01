الصحّة الإسرائيليّة: 15 وفاة و7 آلاف و813 إصابة بكورونا الخميس

القدس المحتلة / سما /

​توفي 15 شخصا تأثّرا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما تمّ تسجيل 7 آلاف و813 إصابة بالفيروس، أمس الخميس، بحسب ما أوضحت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، الصادرة، اليوم الجمعة.

ووصل عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس، منذ بدء تفشي الجائحة في إسرائيل، إلى 7 آلاف و319.

وجاءت حصيلة الإصابات الجديدة بعد إجراء 129 ألف فحص للكشف عن الفيروس، بنسبة حالات موجبة بلغت 6%، وهي نسبة أعلى قليلا من مثيلتها التي سُجّلت الأربعاء، ولكنها أقلّ بكثير من يوم الثلاثاء.

وأظهرت معطيات الوزارة، أنّ 38% ممّن أُصيبوا بالفيروس، يوم أمس؛ تقلّ أعمارهم عن 11 عامًا، وهو عمر لا يُتاح فيه إعطاء اللقاح المضادّ للفيروس.

وهناك 15% تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما، و31% تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عامًا، في حين ظهر أن 3% فقط، من مُصابي يوم أمس، هم في سنوات الستين فما فوق.

وحدّثت وزارة الصحة أن 35 مصابا بكورونا توفوا يوم الثلاثاء الماضي، وليس 33 كما أعلنت أمس الخميس، وهذا رقم قياسي للوفيات اليومية منذ شباط/ فبراير.