  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصحّة الإسرائيليّة: 15 وفاة و7 آلاف و813 إصابة بكورونا الخميس

الجمعة 10 سبتمبر 2021 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحّة الإسرائيليّة: 15 وفاة و7 آلاف و813 إصابة بكورونا الخميس



القدس المحتلة / سما /

​توفي 15 شخصا تأثّرا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما تمّ تسجيل 7 آلاف و813 إصابة بالفيروس، أمس الخميس، بحسب ما أوضحت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، الصادرة، اليوم الجمعة.

ووصل عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس، منذ بدء تفشي الجائحة في إسرائيل، إلى 7 آلاف و319.

وجاءت حصيلة الإصابات الجديدة بعد إجراء 129 ألف فحص للكشف عن الفيروس، بنسبة حالات موجبة بلغت 6%، وهي نسبة أعلى قليلا من مثيلتها التي سُجّلت الأربعاء، ولكنها أقلّ بكثير من يوم الثلاثاء.

وأظهرت معطيات الوزارة، أنّ 38% ممّن أُصيبوا بالفيروس، يوم أمس؛ تقلّ أعمارهم عن 11 عامًا، وهو عمر لا يُتاح فيه إعطاء اللقاح المضادّ للفيروس.

وهناك 15% تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما، و31% تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عامًا، في حين ظهر أن 3% فقط، من مُصابي يوم أمس، هم في سنوات الستين فما فوق.

وحدّثت وزارة الصحة أن 35 مصابا بكورونا توفوا يوم الثلاثاء الماضي، وليس 33 كما أعلنت أمس الخميس، وهذا رقم قياسي للوفيات اليومية منذ شباط/ فبراير.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص عملية "انتزاع الحرية".. والأسئلة التي ما تزال مفتوحة

تحليلات اسرائيلية : بين الجلبوع والقطاع.. عين إسرائيل على غزة

مصر تبلغ حماس ببدء إعادة إعمار غزة خلال الساعات القادمة

الكشف عن فضيحة أمنية جديدة حول عملية انتزاع الحرية: الحارس لم يكن نائما.. وإشادة بالسجن

صحيفة إسرائيلية: نفق يقظ تحت برج نائم.. سيناريو الليلة الأولى لفرار “الأسرى” الفلسطينيين

تفاصيل جديدة عن "انتزاع الحرية": سجان تجاهل شاشات المراقبة.. وفريق مهني لم يتبع التعليمات

صحيفة اسرائيلية: هذا ما سيحدث حال وصول الاسرى الستة الى جنين

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 4 وفيات و1371 إصابة بكورونا و777 حالة تعافٍ

اردن

هل دخل الأسرى الستة للمملكة الاردنية ؟ مصادر أردنية أمنية تجيب ..

اعتقالهم سيؤدي لمواجهات.. آخر التقديرات الإسرائيلية تكشف عن مكان تواجد الأسرى

9

الكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص عملية "انتزاع الحرية".. والأسئلة التي ما تزال مفتوحة

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات بينت: لا سلام أو استقرار دون الافراج عن جميع أسرانا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية