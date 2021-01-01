الصحة بغزة: تسجيل 4 وفيات و1371 إصابة بكورونا و777 حالة تعافٍ

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها أربع حالات وفاة و1371 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 4718 فحصًا مخبريًا وتعافي 777 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 144179 إصابة بينها 19670 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 123309 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1200 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 348 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 209 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 579570 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 348349 شخص.