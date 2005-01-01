نقابة الموظفين توجه مطالبها لرئيس متابعة العمل الحكومي

غزة / سما /

​وجهت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، جملة من المطالب للجنة متابعة العمل الحكومي في ظل جهودها المستمرة للمطالبة بحقوق الموظفين واستحقاقاتهم الوظيفية في الدرجات الوظيفية .

وقالت النقابة، "لقد اثرنا مطالب الموظفين في لقاءاتنا المتعددة مع قيادة و العمل الحكومي واخرها اللقاء بالأخ الفاضل الاستاذ عصام الدعليس والذي وعد النقابة بأن هذا الامر على سلم أولوياته"

وثمنت النقابة قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بالعمل على تسوية الاستحقاقات الوظيفية والايفاء بما وعدت به، معتبرةً الاقدام على هذه الخطوة الكبيرة والمهمة، سيراً في الاتجاه الصحيح وآملة ان تليها خطوات أخرى بشأن الإيفاء بكافة حقوق الموظفين.

وفي ذات الصدد طالبت النقابة لجنة متابعة العمل الحكومي العمل الحثيث على ما يلي:

1. تحسين الدفعة المالية وصولاً إلى الراتب الكامل.

2. صرف مستحقات الموظفين من خلال فتح بنود جديدة تخفف عن كاهل الموظف وتعزز صموده.

3. المساهمة مع النقابة في العمل على تسوية المرابحات للبنوك ما قبل 2014 من المستحقات.

4. العمل على تعديل قانون التقاعد 7/2005بما يحقق التوازن والمساواة مع موظفي القطاع العام في المحافظات الشمالية .