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هل دخل الأسرى الستة للمملكة الاردنية ؟ مصادر أردنية أمنية تجيب ..

الجمعة 10 سبتمبر 2021 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل دخل الأسرى الستة للمملكة الاردنية ؟ مصادر أردنية أمنية تجيب ..



القدس المحتلة / سما /

نفت مصادر عسكرية وأمنية أردنية، اليوم الجمعة، دخول أي من الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع شمال فلسطين المحتلة، إلى المملكة عبر الحدود.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، عن تلك المصادر قولها، إنه لم يعبر أي من الأسرى للحدود، ولا يوجد ما يشير إلى أنهم دخلوا لأي أراضٍ خاضعة لسيادة المملكة.

وأشارت تلك المصادر، إلى أن إسرائيل طلبت من المملكة الأردنية المساعدة في تحديد مكان الأسرى في حال تمكنوا جمعيهم أو بعضهم من عبور الحدود.

وقال مسؤول كبير آخر في جهاز المخابرات الأردني لـ”يسرائيل هيوم” إن التقييمات بين السلطات في المملكة الهاشمية بأن الأسرى لم يعبروا الحدود إلى المملكة، تستند بشكل أساسي إلى تحقيقات أجرتها المخابرات.

وأضاف المسؤول كما نقلت عنه الصحيفة العبرية وفق "القدس": “لو كان جميع الأسرى الستة أو بعضهم قد عبروا الحدود وبقوا في الأردن، لكانت المعلومات المتعلقة بذلك قد جاءت بطريقة أو بأخرى”.

ووفقًا لزعم الصحيفة على لسان المصادر ذاتها، فإن المملكة ستتصرف في حال دخل أي منهم لأراضيها، كما يقتضي القانون في البلاد بشأن الأشخاص المطلوبين الذين يتم تعقبهم، وأن المحكمة هي من ستقرر تسليمهم لإسرائيل أو نقلهم لدولة ثالثة.

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