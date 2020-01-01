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ابنة شقيق دونالد ترامب تشن هجوما جديدا ضد عمها

الجمعة 10 سبتمبر 2021 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابنة شقيق دونالد ترامب تشن هجوما جديدا ضد عمها



وكالات

​قالت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن عمها سيكون مشغولا جدا للمشاركة في الحياة السياسية.

واعتبرت أن "هناك احتمالا أن يكون مشغولا للغاية بالدفاع عن نفسه في المحكمة أو مشغولا للغاية بتقديم إفادات للبقاء منخرطا في السياسة"، مبينة أنه "متورط حاليا في ثلاث دعاوى قضائية رئيسية على الأقل وبثلاثة تحقيقات جنائية على الأقل".

وعندما سئلت عما ستفعله إذا رأت عمها، قالت إنها "تشعر بالغضب الشديد" تجاه الرئيس السابق و"سأبذل قصارى جهدي لعدم جعلها مواجهة جسدية"وحتى لا أقول له أنه شخص فاشل".

هذا ورفعت ماري ترامب دعوى قضائية ضد عمها وأفراد عائلتها الآخرين في عام 2020 بسبب مزاعم بارتكابهم عمليات احتيال لحرمانها من ملايين الدولارات في الميراث.

وفي مقابلة سابقة مع صحيفة "واشنطن بوست" وصفت ماري عمها بأنه "عنصري ومعاد للسامية وغالبا ما استخدم عبارة، زنجي في أحاديثه".

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