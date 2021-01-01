الاحتلال يعزز من قواته في القدس ومحيط الأقصى

القدس المحتلة / سما /

عززت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، من تواجدها في الأحياء الشرقية من القدس المحتلة، والبلدة القديمة، وفي محيط المسجد الأقصى، تمهيدًا لصلاة الجمعة، خشيةً من وقوع مواجهات في أعقاب دعوات فلسطينية ليوم غضب.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن إجراءات مماثلة اتخذت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، إلى جانب إجراءات وتعزيزات داخل المدن الإسرائيلية في ظل استمرار ملاحقة الأسرى الستة لليوم الخامس على التوالي.

وتعتقد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أن الأسرى الستة توزعوا على مجموعات صغيرة، وأن بعضهم وصلوا إلى المناطق الفلسطينية، ويبدو أنهم يحظون بدعم من فلسطينيي الداخل.