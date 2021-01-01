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مداهمات واعتقالات في عرابة وبئر الباشا لأقارب “أسرى نفق الحرية”

الجمعة 10 سبتمبر 2021 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مداهمات واعتقالات في عرابة وبئر الباشا لأقارب “أسرى نفق الحرية”



رام الله / سما /

 واصلت قوات الاحتلال استهداف أهالي الأسرى الذين انتزعوا حريتهم، وفجر اليوم الجمعة، اعتقلت خمسة من أقاربهم في بلدة عرابة وقرية بئر الباشا جنوب جنين.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش،  عرابة التي شهدت مواجهات عنيفة، وداهم الجنود المنازل وفتشوها واعتقلوا أشقاء الأسير المحرر محمود عبدالله عارضة، وهم شقيقته باسمة عبد الله عارضة وشقيقه رائد عبد الله عارضة، وشقيقه محمد عبدالله عارضة.

وخلال اقتحام بئر الباشا اعتقلوا الأسير المحرر رأفت غوادرة الذي قضى 12 عامًا في سجون الاحتلال، وهو ابن خال الأسير المحرر يعقوب قادري الذي اعتقلوا شقيقه يوسف قادري .

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