مصيرهم مجهول.. الفاخوري: انقطاع الاتصال بشكل تام بأسرى قسم 3 بسجن جلبوع

غزة /سما/

أكد مدير مكتب إعلام الأسرى أ. ناهد الفاخوري، اليوم الخميس، انقطاع التواصل بشكل تام مع أسرى قسم 3 في سجن جلبوع "الإسرائيلي".

وقال الفاخوري في تصريح صحفي: إن انقطاع أخبار أسرى قسم 3 بجلبوع يأتي بعد قمعهم من قبل إدارة السجون ونقلهم في أعقاب عملية سكب الماء الساخن على أحد السجانين والتي نفذها الأسير مالك حامد احتجاجًا على الاجراءات القمعية التي مورست بحق الأسرى.

وشدد على أن هناك خشية حقيقة على مصير الأسرى هناك في ظل البطش والعدوان الصهيوني المتواصل بحق الأسرى.

وأكد على أن الحركة الأسيرة تحمل إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن أي أذى أو ضرر قد يلحق بأسرى قسم 3 في سجن جلبوع.

يُشار الى أن الاحتلال يستهدف الأسرى في سجن جلبوع بإجراءات النقل التعسفي والبطش والضرب والعزل والحرمان وغيرها، في أعقاب تمكن 6 أسرى أبطال من انتزاع حريتهم عبر حفر نفق أرضي يمتد لخارج أسوار السجن.