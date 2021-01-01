  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصيرهم مجهول.. الفاخوري: انقطاع الاتصال بشكل تام بأسرى قسم 3 بسجن جلبوع

الخميس 09 سبتمبر 2021 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصيرهم مجهول.. الفاخوري: انقطاع الاتصال بشكل تام بأسرى قسم 3 بسجن جلبوع



غزة /سما/

أكد مدير مكتب إعلام الأسرى أ. ناهد الفاخوري، اليوم الخميس، انقطاع التواصل بشكل تام مع أسرى قسم 3 في سجن جلبوع "الإسرائيلي".

وقال الفاخوري في تصريح صحفي: إن انقطاع أخبار أسرى قسم 3 بجلبوع يأتي بعد قمعهم من قبل إدارة السجون ونقلهم في أعقاب عملية سكب الماء الساخن على أحد السجانين والتي نفذها الأسير مالك حامد احتجاجًا على الاجراءات القمعية التي مورست بحق الأسرى.

وشدد على أن هناك خشية حقيقة على مصير الأسرى هناك في ظل البطش والعدوان الصهيوني المتواصل بحق الأسرى.

وأكد على أن الحركة الأسيرة تحمل إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن أي أذى أو ضرر قد يلحق بأسرى قسم 3 في سجن جلبوع.

يُشار الى أن الاحتلال يستهدف الأسرى في سجن جلبوع بإجراءات النقل التعسفي والبطش والضرب والعزل والحرمان وغيرها، في أعقاب تمكن 6 أسرى أبطال من انتزاع حريتهم عبر حفر نفق أرضي يمتد لخارج أسوار السجن.

#مكتب إعلام الأسرى #ناهد الفاخوري #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #سجن جلبوع

الأكثر قراءة اليوم

"حماس" و"الجهاد" تبعثان برسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي عبر مصر

تحليلات اسرائيلية : بين الجلبوع والقطاع.. عين إسرائيل على غزة

مصر تبلغ حماس ببدء إعادة إعمار غزة خلال الساعات القادمة

الكشف عن فضيحة أمنية جديدة حول عملية انتزاع الحرية: الحارس لم يكن نائما.. وإشادة بالسجن

تفاصيل جديدة عن "انتزاع الحرية": سجان تجاهل شاشات المراقبة.. وفريق مهني لم يتبع التعليمات

الكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص عملية "انتزاع الحرية".. والأسئلة التي ما تزال مفتوحة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

9

الكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص عملية "انتزاع الحرية".. والأسئلة التي ما تزال مفتوحة

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات بينت: لا سلام أو استقرار دون الافراج عن جميع أسرانا

مركزية "فتح" تحذر اسرائيل: التعرض للأسرى بكامل انتماءاتهم تعرض للحركة والكل الفلسطيني

نفق

صحيفة إسرائيلية: نفق يقظ تحت برج نائم.. سيناريو الليلة الأولى لفرار “الأسرى” الفلسطينيين

اسرائيل

بروكينغز: بن لادن خطط لضرب مراقص بتل أبيب..فلماذا تم التكتم على المؤامرة مدة 20 عاما؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية