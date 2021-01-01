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دعم الصحفيين تستنكر استهداف الاحتلال للصحفي النتشة

الخميس 09 سبتمبر 2021 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعم الصحفيين تستنكر استهداف الاحتلال للصحفي النتشة



غزة /سما/

استنكرت لجنة دعم الصحفيين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، المصور الصحفي نضال النتشة بقنبلة صوتية في ساقه الأيسر،  بهدف منعه عن  تغطية مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وعبرت لجنة دعم الصحفيين، عن قلقها لإزياد هجمات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين خلال تغطيتهم الفعاليات والمسيرات السلمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن الاحتلال استهدف منذ بداية العام الحالي 2021م أكثر من 233 مصوراً وصحافياً مستخدماً الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والرصاص الاسفنجي، وقنابل الغاز السامة وقنابل الصوت وغاز الفلفل والضرب والدفع، من ضمنها رشهم بالغاز السام من خلال طائرات "كواد كابتر" ، خلال تأديتهم مهامهم الإعلامية شرق قطاع غزة  في شهر اغسطس الماضي.

ودعا منسق لجنة دعم الصحفيين في الأراضي الفلسطينية صالح المصري ، لوقفة جادة من الصحفيين والمؤسسات الحقوقية والنقابية سواء العربية او الدولية من أجل وضع حد لاعتداءات الاحتلال على الصحفيين .

واستنكر المصري بشدة اطلاق النار على الطواقم الصحفية خلال تغطيتهم المسيرات السلمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحاً أن الاحتلال يتعمد إطلاق النار على الصحفيين في محاولة لثنيهم عن القيام بواجبهم لتغطية الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف الشبان  والفتية.

وأكد  أن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية تعمل بمهنية ومسؤولية وطنية ولن تتردد في نقل الحقيقة للعالم رغم الاعتداءات المتواصلة بحقهم .

#لجنة دعم الصحفيين #الانتهاكات الإسرائيلية #الصحفيين الفلسطينيين

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