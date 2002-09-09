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أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة وأحكام وتديدات وإفراجات

الخميس 09 سبتمبر 2021 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة وأحكام وتديدات وإفراجات



رام الله /سما/

دخل أربعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، اليوم الخميس.

وهؤلا الأسرى، هم؛ الأسير فراس محمد أحمد جعارة (43 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، الذي دخل عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9/9/2002، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا.

والأسير نسيم راشد الزعتري (40 عامًا)، من سكان محافظة القدس، دخل عامه الـ19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9/9/2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد 24 مرة.

والأسير موسى سامي محمد سروجي (38 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الـ18 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله ، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

كما دخل الأسير أحمد محمد مفلح سليمان (39 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الـ18 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا.

ومن جهة أخرى، أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية أحكاماً متفرقة على عدد من الأسرى، وحكمت على الأسير منتصر طعمه من قفين شمال طولكرم بالسجن الفعلي لمدة 20 شهراً، إضافة الى غرامة مالية بقيمة ألفي شيكل، و الأسير عمر بني شمسه من بيتا جنوب نابلس بالسجن الفعلي لمدة شهرين وغرامة مالية بقيمة 1000 شيقل، والأسير المقدسي موسى أحمد العباسي من حي راس العامود في سلوان بالسجن الفعلي لمدة 30 شهراً ، علما انه اعتقل خلال شهر كانون اول عام 2020، واخضع للتحقيق في المسكوبية ، والأسير منتصر طعمة من بلدة قفين شمال طولكرم بالسجن الفعلي لمدة 30 شهراً، علماً انه أسير سابق وكان اعتقل عام 2019.

وجددت محكمة الاحتلال، الاعتقال الإداري للأسير مؤمن الأطرش من الخليل للمرة الثانية على التوالي لمدة 4 أشهر، والأسير أحمد موسى الخلايلة من الخليل لمدة 4 أشهر للمرة الثالثة على التوالي.

ومددت اعتقال الأسير يوسف علي عصاعصة من جنين حتى 18-10 ، وهو معتقل منذ شهر، والمقدسي منذر جمجوم من حي بطن الهوى في سلوان حتى تاريخ 17/10/2021، والأسرى إبراهيم خالد الحنيطي، ورامي عارف صلاح الدين، و نواف أيمن أبو الهوى من بلدة الطور في القدس حتى 11-10 ، والأسرى معتز الرجبي و عدنان الرجبي والفتى أحمد الرجبي 16 عاماً من حي بطن الهوى بسلوان ليوم الأحد القادم، وهم معتقلين منذ الأسبوع الماضي.

وأفرج الاحتلال عن الأسير رائد حماد من عنبتا بطولكرم بعد اعتقال استمر 6 أشهر، والأسير عبدالله عواد جواريش من بيت لحم بعد عام ونصف العام، والأسيرة ليان كايد من بلدة سبسطية قضاء نابلس، بعد اعتقال دام 16 شهراً، والأسير الشيخ مصطفى أبو عرة من طوباس بعد اعتقال استمر 5 أشهر، و الأسير عمار حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس بعد 3 أشهر من الاعتقال، والأسير أسامة معالي بعد تأجيل الافراج عنه منذ الثلاثاء عقب انتهاء محكوميته البالغة شهرين

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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