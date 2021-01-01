الأسرى يوجهون رسالة لشعبنا الفلسطيني: المعركة ستصل ذروتها خلال الأيام المقبلة

رام الله /سما/

دعا الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جماهير الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية إلى التوحد لدعمهم وإسنادهم في خطواتهم التي يخوضونها ومقبلون عليها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومنع الاستفراد بهم.

وأكد أسرى حركتي فتح والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان مشترك، أن وقوف الشعب والفصائل الفلسطينية معهم في هذه المعركة سيفشل مخططات الاحتلال، ويمنعهم من الاستفراد بالأسرى، وأن المعركة ستصل ذروتها خلال الأيام المقبلة، وناشدوا الفصائل والحراكات الشبابية بالتحرك بمسيرات واعتصامات إسنادا للأسرى.

وأشار الأسرى إلى أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال وبعد فشلها في منع هروب الأسرى الستة يوم الإثنين الماضي، بدأت بشن حرب شاملة على الأسرى في كافة المعتقلات والسجون، وقد تغولت وأجرمت بحق الأسرى في السجون.

وقال الأسرى: “إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال قررت معاقبة الأسرى وسحب إنجازاتهم التي حققوها، اعتقاداً من إدارة سجون الاحتلال أن الأسرى قد يقبلون بذلك، لكن الأسرى يرفضون المهانة والذل”.



