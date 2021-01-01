فتح معبر كرم أبو سالم غدًا بشكل استثنائي لإدخال الوقود لقطاع غزة

غزة /سما/

قررت السلطات الاسرائيلية، مساء اليوم، فتح معبر كرم أبو سالم غدًا الجمعة بشكل استثنائي لإدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، في بيان مقتضب لها: "الجانب الاسرائيلي يبلغ الإدارة العامة للمعابر والحدود بقرار فتح معبر كرم ابو سالم غدا الجمعة بشكل استثنائي لادخال الوقود".

والأحد الماضي، فرضت السلطات الاسرائيلية إغلاق على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة خلال فترة الأعياد.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تفاصيل أيام الإغلاق خلال فترة الأعياد وهي كالتالي:

- رأس السنة: سيبدأ الإغلاق من 6 سبتمبر الساعة 16:00 وينتهي 8 سبتمبر.

- عيد الغفران: سيبدأ الإغلاق من 15 سبتمبر الساعة 13:00 وينتهي 16 سبتمبر.

- عيد العرش: سيبدأ الإغلاق من 20 سبتمبر الساعة 16:00 وينتهي 21 سبتمبر.

- بهجة التوراة: سيبدأ الإغلاق من 27سبتمبر الساعة 16:00 وينتهي 28 سبتمبر.